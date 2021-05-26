متحدث التعليم العالي: 555 مشروعاً قومياً تنفذها الوزارة بتكلفة 144 مليار جنيه

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن إقامة 555 مشروعًا قوميًا بتكلفة إجمالية 144 مليار جنيه يشير إلى التطوير الشمال الذي يشهده التعليم الجامعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن من بين تلك المشروعات إقامة منظومة جامعات حكومية تغذي معظم محافظات مصر، فضلًا عن إطلاق 6 أفرع جديدة من الجامعات الدولية، و12 جامعة أهلية ستدخل الخدمة هذا العام، إضافة إلى دخول 3 جامعات تكنولوجية جديدة إلى الخدمة بجانب 6 آخرين يتم العمل عليها في المناطق الصناعية الكبرى.

وأوضح أن سيتم دخول مستشفيات جامعية جديدة للخدمة هذا العام، فضلًا عن توفير تجهيزات لمستشفيات قائمة كمعهد أورام القصر العيني ومعهد الأورام الجديد 500500، فضلًا عن إطلاق مشروع ضخم وطموح لتطوير البنية التحتية للجامعات الحكومية لتحويلها إلى رقمية ضمن مشروع تصل تكلفته إلى 7 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية تحظى بنصيب الأسد من حيث عدد المشروعات والتي تصل إلى 430 مشروعًا بتكلفة تبلغ 40 مليار جنيه، مؤكدًا أن تصنيف الجامعات المصرية يتقدم على مدار الأعوام السابقة.

