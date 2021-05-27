بلينكن: نقلت للرئيس السيسي تقدير بايدن لجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أنه نقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن للجهود التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "عقدت اجتماعا هاما مع الرئيس السيسي، ونقلت خلاله تقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن للجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار، إلى جانب تأكيده على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".

وكان الوزير الأمريكي قد قام بزيارة مصر حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي زيارة بلينكن، التي تعد الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، في إطار جولة بالشرق الاوسط، تضمنت إلى جانب مصر، كلا من فلسطين وإسرائيل والأردن.