جامعة الأقصر تختار 50 طالبا للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية والسياحية

أعلن محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اختيار 50 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، لتمثيل الجامعة للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية والسياحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد داخل حرم الجامعة، بحضور كلا من عبد الرحيم حاكم حسن، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبهاء الدين محمد عبدالله، مساعد المستشار العسكري للجهات العسكرية، ومحمود زين العابدين عثمان، مساعد المستشار العسكري للجهات المدنية وادارة رعاية الطلاب المركزية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مشاركة الطلاب مع القيادات السياسية في مختلف الافتتاحات الرئاسية بالمحافظة، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، مشيرا إلى أن اختيار الطلاب، تم وفقا لمعايير دقيقة يتمتع بها الطلاب؛ لتمثيل الجامعة في المحافل والافتتاحات الرئاسية بالمحافظة.