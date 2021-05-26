الصين تعتزم التبرع بمليون جرعة من لقاح كورونا لنيبال

قالت الصين، إنها سوف تتبرع بمليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لنيبال، في أحدث مساعدة دولية تقدم لهذه الدولة الفقيرة التي تقع في منطقة الهيمالايا، والتي تعاني من تداعيات كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره النيبالي بيديا ديفي بهانداري، بحسب ما ذكره السفير الصيني لدى نيبال، هو يانكي، في تغريدة اليوم الأربعاء.

وكتب يانكي في التغريدة: "أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن الصين سوف تقدم مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 لنيبال كمنحة مساعدة"

كانت الصين قدمت لنيبال في وقت سابق 800 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وطعمت نيبال حتى الآن، نحو مليونين من سكانها، البالغ تعدادهم إجمالا 30 مليون، بلقاحات ممنوحة في الأساس من الصين والهند.

وتأججت الموجة الثانية من الوباء في الأساس جراء السلالة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت لأول مرة في الهند المجاورة.

يشار إلى أن هناك حدود مشتركة، مفتوحة ولا تضخع لإجراءات مُحكمة، بين الهند ونيبال، يبلغ طولها حوالي 1770 كيلومترا.

وسجلت نيبال اليوم الأربعاء 6714 إصابة جديدة و145 وفاة بفيروس كورونا.