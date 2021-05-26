البرلمان اليمني: مستقبل اليمن قاتم مع استمرار رفض الحوثيين مبادرات السلام

قال سلطان البركاني، رئيس مجلس البرلمان التابع للحكومة الشرعية، إن كارثة اليمن مركبة وظروف أبنائها أشد قسوة ومستقبلهم أشد قتامة "مع استمرار المليشيات الحوثية رفض كل مبادرات ونداءات السلام ومواصلة نهبها لجميع المساعدات الانسانية وتوجيهها لصالح مجهودها الحربي، الأمر الذي ضاعف من كارثة انتشار جائحة فيروس كورونا في مناطق سيطرتهم".

وأضاف البركاني، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ "142" والتي تعقد افتراضيا :"إن اليمن بلد داهمه وباء كورونا كما داهمته العزلة ولكنه يختلف عن غيره من كونه يفتقر إلى أبسط أساسيات الرعاية، فلا أدوية ولا لقاحات ولا محاجر صحية ولا برامج توعية".

وتابع: "بل إن مليشيا الحوثي التي تسيطر على العديد من المحافظات الكبيرة الآهلة بالسكان، تفرض حالة من التعتيم وإنكار وجود الوباء أصلا".

واعتبر المسؤول الحكومي، أن المبعوثين الأممي والأمريكي، ومبادرة المملكة العربية السعودية ووساطة سلطنة عمان قد فشلوا في إقناع من وصفهم بـ"العصابة الحوثية" بإيقاف الحرب والتوجه نحو السلام.

يذكر أن جماعة انصار الله الحوثية قد امتنعت عن الإدلاء بأي معلومات مرتبطة بضحايا فيروس كورونا في مناطق سيطرتهم، منذ بدء انتشار هذا الوباء في البلد الذي يعاني من الصراع المسلح منذ سبع سنوات.