من فترة لأخرى، تعرض القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، أفلام ومسلسلات جديدة، وأغلب ما يتم عرضه يحقق نجاحًا على الإنترنت، ويظهر ذلك واضحًا في نسب المشاهدات.

وبالرغم من ذلك، تظل المسلسلات والأفلام التي تم عرضها عدة مرات على مدار سنوات، تجذب المشاهدين حتى عندما يتم عرضها في نفس توقيت القصص الجديد، فلماذا يستمتع العديد بمشاهدة المحتوى الدرامي والسينمائي القديم؟.

تقول باميلا روتليدج، عالمة النفس الأمريكية ومديرة مركز أبحاث علم النفس الإعلامي، إن إعادة مشاهدة فيلم أو مسلسل سبق عرضه عدة مرات، عبارة عن وسيلة للتحكم في العواطف دون الشعور بذلك.

وأضافت أن ذلك أحيانًا يعتبر علاجًا؛ حيث يساعد في تهدئة القلق ويمنح الشعور بالأمان والراحة؛ وذلك لأنه يعيد الإنسان إلى أجواء الماضي التي لا تحتوي على المشاكل الموجودة حاليًا والتي تؤثر على الحالة النفسية.

وأوضح نيل بيرتون الطبيب النفسي البريطاني، أن الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات القديمة، تعبر عن الحنين إلى الماضي، والرغبة في الشعور بالرضا والهروب من الواقع بالذكريات- حسبما ذكر موقع "هيلث 24" الجنوب إفريقي.

وأكد أن حب مشاهدة المحتوى السينمائي والدرامي له سببًا آخر، وهو أن هذه الأشياء تمنح شعورًا بالراحة؛ حيث أن العقل لا يحتاج إلى بذل مجهود لمعالجة المعلومات التي تعرض بالمحتوى؛ لأن ما يحدث مخزن بالدماغ بالفعل، على عكس المحتوى الجديد الذي يحتاج إلى تركيز شديد وتنبؤ واجتهاد في فهم الأحداث.

وقال كلاي روتليدج استاذ علم النفس بجامعة ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة، إن البعض يحب مشاهدة المحتوى القديم للشعور بالشغف الذي كان يشعر به قديمًا، كما أنه وسيلة للشعور بالحب الذي كان يظهر بصورة مختلفة عن الوقت الحالي.

وأوضح أن فعل ذلك يساعد على تذكر الماضي بأحداثه المختلفة وبمثابة وسيلة لاستعادة الذكريات المفقودة التي يقل التركيز عليها مع التقدم بالعمر، بحسب مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك دراسات عديدة سلطت الضوء على الحنين إلى الماضي، منهم دراسة "الذكريات المؤثرة" التي صدرت عام 2010 عن جامعة ويسترن الأسترالية، وتوصلت نتائجها إلى أن الموسيقى والمشاهدة القديمة الموجودة بالسينما والدراما تجعل الإنسان يشعر بالدفء وهذا يقلل من التوتر والعصبية.

وأكد أن من الأشياء الجيدة، أن الإنسان عند مشاهدته للمحتوى القديم، يعرف كيف ستكون النهاية وهذا يدفع العقل للتركيز على الأشياء التي تتسبب في السعادة خلال المشاهدة وليس التفكير في القصة وتسلسل الأحداث والانشغال بتوقع النهاية.