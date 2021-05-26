إصابة 15 شخصا على الأقل جراء انفجار مستودع في المكسيك

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أصيب 15 شخصا على الأقل جراء انفجار وقع في مستودع بمدينة سانكتوروم المكسيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "إلسولديت لاكسكالا" المحلي أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق.
ولم ترد بعد أي تقارير عن السبب وراء وقوع الانفجار.