 طلائع الجيش يهزم الأهلي ويشعل المنافسة على لقب دوري رجال الطائرة - بوابة الشروق
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طلائع الجيش يهزم الأهلي ويشعل المنافسة على لقب دوري رجال الطائرة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 9:00 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-19 , 19-25 , 17-25 , 25-19 , 15-12.

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من 19 فوزا وهزيمتين، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 19 فوزا وهزيمة وحيدة وله مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش.

وحال فوز الزمالك على طلائع الجيش ستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 2 يونيو المقبل في ختام مسابقة الدوري ستكون فاصلةلتحديد البطل.

 

 


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