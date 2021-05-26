قال ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجامعة في حاجة إلى إصلاحات جذرية، مشيرًا إلى عدم سعادته بحصول الاتحاد الأوروبي على وضعية متميزة في الأمم المتحدة ومقعد مخصص موازٍ لمقعد الدول.

وعن أهمية الدور المصري في أحداث غزة الأخيرة مقارنة بدور الجامعة العربية، أضاف عبدالفتاح، خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، أن الجامعة غير مسموح لها بالتواصل مع إسرائيل؛ لأنها تضم دولًا ليس بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام.

وأوضح أن مصر والأردن أول دولتين عقدتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل، متابعًا: «إسرائيل ستسمع كلام مصر والأردن ولن تستمع إلى آراء دول لم ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية ولم تنضم للموجة الأخيرة التي دخلت اتفاقات إبراهام».

وأشار إلى أن الجامعة العربية تعمل وفقًا للقواعد والتكليفات التي يقررها الرؤساء والوزراء العرب، قائلًا إن الجامعة بادرت بالتحرك الفوري بناء على طلب مقدم من فلسطين بعقد دورة طارئة للمجلس الوزاري، في بداية اندلاع أحداث غزة يوم 11 مايو.

ولفت إلى أن الجامعة أصدرت القرار 8666 الذي سار في اتجاهين وهما تشكيل لجنة من عدد من الدول العربية وتكليفها لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة على مستوى وزاري.

وتابع أن اللجنة وصلت أول أمس إلى الأمم المتحدة وعقدت لقاءات مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش، وأجرت اتصالات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن حول كيفية وأسلوب وقف إطلاق النار في غزة، ودعم مبادرات مصر والأردن وغيرها.