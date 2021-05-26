الأمم المتحدة: البلدان الأفريقية لم تتلق حتى الآن سوى 2% من لقاحات كورونا

أعلن سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش أن البلدان الأفريقية لم تتلق حتى الآن سوى 2 % من لقاحات "كورونا"، مشيرا إلى أن القضاء على الجائحة ودعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب أن نضمن حصول جميع الناس على اللقاحات بشكل منصف.

وأضاف جوتيرش، في رسالة وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة بمناسبة يوم أفريقيا، أن يوم أفريقيا يسلط هذا العام الضوء على تسخير الفنون والثقافة والتراث كأدوات لدعم بناء أفريقيا، فتراث أفريقيا الثقافي والطبيعي الغني والمتنوع له دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، وبناء السلام والحفاظ عليه.. مشيرا إلى أن هذا التراث يمكن أن يوفر أساسا صلبا لتقدم اقتصادي شامل للجميع في وقت تسعى فيه القارة جاهدة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن الجائحة تسببت في ركود اقتصادي عالمي كشف عن أوجه تفاوت ومواطن ضعف عميقة تهدد بنسف المكاسب الإنمائية التي لم تتحقق لا في أفريقيا ولا في غيرها من المناطق إلا بشق الأنفس.

وأكد أن الجائحة أججت أيضا من حدة العوامل المحركة للنزاعات بما تسببت فيه من تفاقم مظاهر اللامساواة وتعرية هشاشة نظم الحوكمة في بلدان عديدة، ولا سيما في مجال تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي. على أن أثر الجائحة قد تفاقم أيضا بسبب أزمة المناخ التي تؤثر في الدول النامية أكثر من تأثيرها في غيرها.

وبمناسبة يوم أفريقيا لهذا العام، جدد الأمين العام دعوته إلى الدول المتقدمة النمو من أجل أن تتضامن مع أفريقيا.