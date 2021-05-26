 كاهن يكشف أسباب تزايد إصابات كورونا في دير الأنبا باخوميوس بالأقصر - بوابة الشروق
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كاهن يكشف أسباب تزايد إصابات كورونا في دير الأنبا باخوميوس بالأقصر

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:43 ص

كشف القس شنودة راتب كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل دير الأنبا باخوميوس، مشددًا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الثلاثاء، حدد القس شنودة أسباب تزايد حالات الإصابة بكورونا قائلًا: "الدير تتوافد إليه بعض أفراد من الشعب وبعض الخدام والعمال، وبالتالي يكون هناك احتكاك يومي، رغم التحلي بالاحترازات اللازمة".
وأضاف أن الدير أغلق أبوابه خلال هذه الموجة من تفشي فيروس كورونا، لكن هناك في الوقت نفسه "عُمالًا وخدّامًا" يتوافدون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للدير.
وتابع: "الدير مجتمع مغلق، ويجتمع الرهبان مع بعضهم البعض، ومن الطبيعي أن تحدث بعض الإصابات مهما تم الالتزام بالإجراءات الوقائية".
وأشار إلى أن هناك تنبيهات متواصلة للحصول على لقاح كورونا، مستطردًا: "عدد كبير من أفراد الشعب حصلوا على اللقاء، وبدأنا بالآباء الكهنة والآباء الرهبان للتحفيز على الحصول على اللقاح".

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