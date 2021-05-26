تحرير عشرات الأسرى من سجن تابع لطالبان بشمال أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات كوماندوز تابعة للجيش شنت غارة على سجن تابع لحركة طالبان بشمال البلاد؛ ما أدى لتحرير 62 أسيرا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إطلاق سراح الأسرى، من بينهم 26 مدنيا و36 عنصرا بقوات الأمن في البلاد، الليلة الماضية من سجن تابع لحركة طالبان بمنطقة "بغلان المركزية" بإقليم بغلان شمال البلاد.

وأضاف البيان، أن قوات الكوماندوز قتلت أربعة من حراس السجن، خلال العملية.

يذكر أن الجيش الأفغاني شن العديد من الغارات على سجون تابعة للحركة في الشهرين الماضيين، وحرر العشرات من الأسرى.

وأكد مسؤولون، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 41 شخصا، من بينهم 19 جنديا من سجن تابع لطالبان في إقليم حيرات غرب البلاد.

وتخوض قوات الأمن قتالا ضد طالبان في مختلف أنحاء البلاد.