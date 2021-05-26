أكد أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز أنه لم يتسلم حتى الآن حيثيات حكم مركز التسوية الخاص بتغريم الأخير 2 مليون دولار لصالح الأهلي، على إثر عدم الالتزام ببنود عقد انتقاله إلى أهلي جدة قبل 3 أعوام.

وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة إم بي سي مصر :"لم تصلني حيثيات حكم مركز التسوية بشأن عبد الله السعيد، لم نعرف بالحكم إلا من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف :"البند الرابع في العقد الثلاثي بين الأهلي والسعيد وأهلي جدة كان ينص على عدم إمكانية بيع أو إعارة عبد الله السعيد لفريق مصري. وأهلي جدة فسخ تعاقده مع اللاعب، ولم يقم ببيعه أو يعيره، كما أن البند الثامن ينص على أنه في حال نشوب أي نزاع سيتم اللجوء للفيفا وليس مركز التسوية".

وتابع :"أتمنى من الأهلي إعلامنا بالحكم حتى نتخذ إجراءاتنا القانونية، كل الإعلام معه الحكم ماعدا نحن. فوسائل الإعلام تمتلك صورة من حيثيات الحكم لكن لم يتم ارسال أي اخطار لنا، وأطالب الأهلي بأن يخطرنا بالقرار، لكي نتخذ كافة إجراءتنا الخاصة".

وأتم :"أتمنى أن يتم حل أزمة الأهلي وعبدالله السعيد بشكل ودي، فلا يوجد أي مشكلة لدي أو لدى اللاعب، والأهلي نادي كبير جداً وأقدم الدعوة لهم للجلوس وحل الأمر".