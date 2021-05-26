فحص 340 حالة بالمجان فى قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بمدينة الوقف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، قافلة طبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان لأهالى مدينة الوقف بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وصرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بأن القافلة تهدف إلى تقديم العلاج بالمجان ونشر الوعي الصحى بين المواطنين فى إطار مواصلة جهودها لدعم المجتمع المحيط، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التى تساهم فى بناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجامعات المصرية بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة، مؤكدا حرص الجامعة على الوصول بخدماتها إلى كافة القرى بإقليم جنوب الصعيد خاصة الأكثر احتياجا منها.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التى أقيمت بمركز شباب حاجر الجبل بمركز الوقف، شارك فيها أطباء كليتى الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، ووقع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد ٣٤٠ حالة منها ٥٨ باطنة و ٤٨ رمد و ٥٧ عظام و ٥ نساء وتوليد و ٥٩ أطفال و٥٦ جلدية و ٤٧ أنف وأذن وحنجرة و ١٠ عصبية، إضافة إلى مشاركة فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى توعية المواطنين بأخطار الإدمان تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق.

وأكد استمرار الجامعة في تقديم خدماتها العلاجية بالمجان للوصول إلى كافة القرى خاصة المناطق الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث سيتم غدا الخميس تنظيم قافلة طبية بقرية المراشدة، كما سيتم تنظيم قافلة أخرى بقرية القلمينا بمركز الوقف يوم الاثنين المقبل.