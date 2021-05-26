تمديد الانتخابات الرئاسية في سوريا لمدة 5 ساعات

مددت اللجنة القضائية للانتخابات في سوريا التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، التي تجري اليوم الأربعاء، لمدة 5 ساعات إضافية.

وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية/ سانا/ أنه "نتيجة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع تم تمديد فترة الانتخابات خمس ساعات في كل المراكز الانتخابية في المحافظات".

وبدأت الانتخابات في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي(0400 بتوقيت جرينتش) وكان من المقرر أن تغلق في الساعة 7 مساءً (1600 بتوقيت جرينتش).

ويتنافس الرئيس بشار الأسد والمرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين على منصب الرئيس، وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين في الخارج في الدول التي تتواجد بها سفارات سورية.

ومنعت قوات سورية الديمقراطية/قسد/ وفصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق في ريف حلب ومحافظة إدلب إجراء الانتخابات بها، وشهدت إدلب خروج مظاهرات رافضة لإجراء الانتخابات.