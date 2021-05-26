أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام الحكومة بإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات جوبا، وقال" قلبنا مفتوح ومصممين على أن ننجز سلام السودان" الذي بدأناه في الاتفاقيات السابقة.

وقال البرهان لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اليوم بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان سنظل نتحاور حتى نصل إلى اتفاق مرض يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني، وسنؤسس لسودان يتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرق على اساس الدين أواللون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية جوبا.

وأشاد البرهان بالقائد عبدالعزيز الحلو الذي انحاز لنداء السلام، مثمناً جهود الثوار ونضالهم من أجل أن يحيا السودان وشعبه والذين أحدثوا تغييراً حقيقياً بالبلاد، وقال إن الباب الذي فتح لتحقيق السلام سيظل مفتوحاً لكل من يسعى لتحقيق السلام في السودان .

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لحكومة جنوب السودان وللرئيس سلفاكير على استضافة سلام السودان، ولشركاء السودان واصدقائه، و دعا المجتمع الدولي لمساعدة السودان وجنوب السودان لمعالجة آثار الحرب الطويلة، وقال إن البلدين سيقفان مع بعضهما لتحقيق السلام.

كما دعا البرهان عبد الواحد محمد نور إلى اللحاق بركب التغيير، والمشاركة والتعاون في بناء السودان، مؤكداً أن التغييرالذي قاده السودانيون هو تغيير حقيقي، مشدداً على ضرورة العمل بقلب رجل واحد لاستكمال وانجاح مسيرة السلام وبناء مستقبل للاجيال القادمة.