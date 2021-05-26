وزير الخارجية الأمريكي: تفاني فريق السفارة بالقاهرة يعزز العلاقات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن سعادته للقاء فريق سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى مصر.

وقال بلينكن، في تدوينة نشرتها السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "سعيد جدًا للقاء فريق السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم. إن التزامكم وتفانيكم في تعزيز علاقتنا يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر كل يوم، وأنا ممتن لجميع جهودكم".

وكان الوزير الامريكى قد قام اليوم بزيارة إلى القاهرة؛ في إطار جولة بالشرق الأوسط؛ شملت كلا من فلسطين وإسرائيل والأردن.