السفارة الأمريكية بالعراق تدعو لتحقيق عاجل حول أحداث ساحة التحرير

دعت السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية لتحقيق عاجل ومعمق؛ لاعتقال ومحاكمة المسئولين عن أحداث الأمس، بساحة التحرير ببغداد.

وأعربت السفارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - عن انزعاجها الشديد جراء التقارير، التي تفيد بمقتل مدنيين خلال مسيرة يوم أمس في بغداد، مؤكدة دعمها لحق العراقيين في التجمهر، والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام، مشيرة إلى أنه يتحتم على الحكومة أن تجري تحقيقًا عاجلاً ومعمقاً؛ بُغية اعتقال ومحاكمة المسئولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها.