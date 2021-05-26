مرشح تحالف ميركل للمستشارية يطالب بتوفير كميات كافية من لقاحات كورونا للصيف

طالب ارمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، الحكومة الاتحادية بتوفير كميات كافية من لقاحات كورونا لفصل الصيف المقبل.



وفي أعقاب زيارة لمركز تطعيم في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال لاشيت رئيس حكومة الولاية، اليوم الأربعاء إن حملات التطعيم لا يمكنها أن تستمر إلا إذا توافرت إمدادات اللقاحات.



وطالب رئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، الحكومة الاتحادية بفعل كل ما في وسعها من أجل عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على حملات التطعيم في الصيف.



وعن بدء حملات تطعيم كورونا لحماية الأطفال والمراهقين اعتبارا من سن الثانية عشرة، قال لاشيت: "إذا كانت هناك ندرة في اللقاحات ووضعنا أولوية لمجموعة ما فإنه سيحدث نقص في اللقاح في مكان ما".



وأعرب لاشيت عن اعتقاده بأنه يجب أولا قبل أخذ هذه الخطوة الانتظار حتى يصدر تصريح من الوكالة الأوروبية للأدوية بإعطاء لقاحات بيونتيك/ فايزر وتوصية من اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا بإعطاء اللقاحات لهذه الفئة العمرية.



ويسعى وزراء الصحة في ألمانيا على الصعيد الاتحادي والولايات إلى توفير عرض تطعيم ضد كورونا بالنسبة للشرائح العمرية التي تبدأ من 12 عاما في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل، وستجري ميركل ورؤساء حكومات الولايات مشاورات حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة غدا الخميس.



وتحتفظ اللجنة الدائمة للتطعيم ببعض التوضيحات الخاصة لإصدار توصيات محتملة لهذه الخطوة.



وقال لاشيت إن ولايته ستلتزم بالتوصيات التي ستصدرها اللجنة.