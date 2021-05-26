الكویت تدین السیاسات التمییزیة للاحتلال الإسرائیلي تجاه الفلسطینيين

أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان طلال المطیري، عن إدانة بلاده للسياسات التمييزية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي والقائمة على تكريس الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، عبر تقنية الفيديو، بعنوان "حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة" وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال المطيري: "إن السياسات التي تنتهجها قوات الاحتلال تسببت بمعاناة يومية للفلسطينيين في ممارسة أبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وأشار إلى التطورات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال باقتحام باحة المسجد الأقصى ومنع الناس من حقهم في حرية العبادة داخل المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس؛ ما أدى إلى مصدامات بين المدنيين وقوات الاحتلال التي قامت باستخدام القوة المفرطة خارج سياق الأعمال العدائية العدائية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

ولفت إلى أن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي تم مناقشته أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان سبق وأن حذر من مثل ھذة الأعمال المحرمة دوليًا، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال دأبت في الاستمرار بعدم احترام القوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة وأجهزتها لمختلفة مما شجع المسؤولين الإسرائيليين على الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه المدنيين العزل من الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالاضطلاع بمسؤولياتهم في ضمان احترام سلطات الاحتلال لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.