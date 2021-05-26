تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو الحالي بمقدار 66ر1 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق إلى 3ر484 مليون برميل.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 05ر1 مليون برميل فقط.

في الوقت نفسه تراجع مخزون البنزين بمقدار 74ر1 مليون برميل إلى 5ر232 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

وتراجع مخزون الولايات المتحدة من الديزل (السولار) خلال الأسبوع الماضي بمقدار 01ر3 مليون برميل إلى 1ر129 مليون برميل.