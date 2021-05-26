أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق" أن دعوة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة أمر مرحب به، غير أنه شدد على أن قطر مطالبة بتنفيذ إجراءات عملية دون الاكتفاء بـ"الأقوال".

وقال خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، إن هناك الكثير من الشعارات ويبقى الأمر الأهم هي الوقائع على الأرض، موضحًا أن السياسة تخلو من الصداقة الدائمة أو العداوة الدائمة، لكن بها مصالح دائمة.

وأضاف: "يجب أن نرى الأفعال.. أهلًا وسهلًا بالأقوال، لكن ما أريده كدولة مصرية هو وقائع وسياسات الأرض، وخصوصًا أن المطالب المصرية تتسم بأنها واضحة".

وأوضح حسين أن المنتظر من قطر هو وقف الدعايات المعادية للدولة المصرية التي تنطلق من هناك، ووقف تمويل المعارضين الذي يلقون افتراءات على الدولة المصرية، وتسليم المطلوبين والمدانين لدى القضاء المصري، وبخاصة أن بعضًا منهم عليه أحكام قضائية.

وأشار إلى أن هناك هجومًا ممنهجًا على الدولة المصرية يستمر على مدار الوقت ويكون بالحق وبالباطل، مشددًا على أنه لا يستقيم الإعلان عن علاقات طيبة دون التخلي عن هذه الممارسات.

وشدد على أن مصر اتبعت استراتيجية واضحة في تعاملها مع قطر وهو رفض السياسات التي تعادي الدولة المصرية، لافتًا إلى أن قطر احتضنت قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووفرت لهم منصات ودعمًا مستمرًا من أجل التشكيك في الدولة المصرية على مدار الوقت.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

ونقل وزير الخارجية إلى الرئيس السيسي رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

