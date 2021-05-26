الإمارات والسعودية تبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول فياض بنحامد الرويلي، العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال العسكري والدفاعي.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبان استعرضا جهود البلدين في التعاون والتنسيق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدماً في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.