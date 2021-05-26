 منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية مقلقة - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مايو 2021 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية مقلقة

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 10:24 م

قالت كاريسا إتيان، رئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- PAHO، إن حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية استقرت عند مستوى مرتفع بشكل مثير للقلق.

وأشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية سجلت الأسبوع الماضي أعلى خمس معدلات وفيات في جميع أنحاء العالم، محذرة من أن الكثير من الناس في المنطقة لم يعودوا يلتزمون بإجراءات الصحة العامة المخصصة لمكافحة الوباء، وفقاً لوكالة رويترز.

وقد أبلغت تشيلي والبيرو والباراجواي عن انخفاض في الإصابات الجديدة، لكن الأوروجواي والأرجنتين والبرازيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، بينما أبلغت بوليفيا عن زيادة كبيرة في الوفيات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك