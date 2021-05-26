الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يلتقيان بعد غد في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد غد الجمعة.

وقال بيسكوف، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "الاستعدادات جارية لزيارة العمل التي سيقوم بها لوكاشينكو إلى روسيا، وسيتم إجراء محادثات بين الرئيسين من المقرر أن تكون خلال غداء عمل، ولا توجد خطط إعلامية في أعقاب الاجتماع".

وكان بيسكوف قد صرح، في وقت سابق، بأن المحادثات بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي كانت مخططة قبل حادث طائرة "ريان إير"، مشيرا إلى أن المحادثات ستتيح للوكاشينكو الفرص لإطلاع بوتين على ملابسات الحادث بالتفصيل.

يذكر أنه في 23 مايو هبطت طائرة "رايان إير"، التي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس، اضطراريا في مطار مينسك الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة، إلا أنه لم يتم العثور على قنبلة على متن الطائرة، ولكن تم اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش أحد مؤسسي قناة "نيكستا تليجرام"، الذي كان من بين ركاب الطائرة، ثم أقلعت الطائرة وأكملت رحلتها.

وقرر قادة دول الاتحاد الأوروبي حظر شركات الطيران البيلاروسية من السفر إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والقيام برحلات جوية فوق الاتحاد الأوروبي، كما نصحوا شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي البيلاروسي، وقرروا أيضا فرض عقوبات جديدة على مينسك.