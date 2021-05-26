عبدالمنعم سعيد: تنمية غزة خطوة مهمة للأمن القومي المصري

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إن مسارات السلام في الأراضي المحتلة الفلسطينية كانت تأخذ مسارات متقدمة قبل مجيء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالدترامب.

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر في حالة إصلاح عميقة، والمنطقة شهدت تغيرات في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المنطقة في حاجة لمبادرة دولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى الأطراف الفلسطينية الاستعداد لقبول قرار حل الدولتين واختيار سلطة حاكمة واحدة.

وأكد عبدالمنعم سعيد، على أن مصر أن تدفع عملية تنموية بقوة في فلسطين وكذلك في كل من ليبيا والعراق، لأن تنمية غزة خطوة مهمة للأمن القومي المصري.

واختتم: «إن مصر يمكنها عقد العديد من البروتكولات مع فلسطين، فيستفاد كلا البلدين سواء في مجال البترول، أو استغلال خيرات البحر الأحمر أو غيرها».