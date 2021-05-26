التحقيق مع شخص حاول سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بالجيزة

تباشر النيابة الكلية بالجيزة التحقيقات مع عاطل حاول سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بالجيزة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وسرعة تحريات المباحث حول الواقع للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتمكنت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية غير مسكونة، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.