الصين تحث الصومال على كسر الجمود السياسي بشأن الانتخابات المؤجلة

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون جميع الأطراف الصومالية على بذل قصارى الجهود من أجل كسر الجمود السياسي الراهن بشأن الانتخابات المؤجلة.

وقال جيون – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- إن الوضع في الصومال يمر بمنعطف حرج، وإن كسر الجمود السياسي الراهن يخدم المصالح المشتركة للجميع في الصومال، داعيا الجميع في الصومال إلى وضع مصالح البلاد فوق أي اعتبار، وتعزيز الوحدة والتعاون، والتوصل إلى التوافقات اللازمة، وإعادة بناء الثقة السياسية، والإسراع في الاتفاق على الترتيبات الانتخابية، واستعادة الاستقرار السياسي في الصومال، من أجل توفير الظروف الملائمة لعملية الانتقال الأمني وإعادة البناء الوطني.

وأعرب جيون عن قلق الصين إزاء الوضع الأمني الخطير في الصومال، مشيدا في الوقت ذاته بجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في هذا الصدد.

وأشار جيون إلى أن الصين ترحب بتمديد تفويض البعثة، وتولي اهتماما بالجهود الرامية إلى إعادة هيكلتها.