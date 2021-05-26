ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر33 مليون، حتى الساعة 0233 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الثلاثاء ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت الزيادة الوطنية في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر0 % المسجل خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 78ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

شهدت واشنطن زيادة بنسبة 5ر0 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 429499 إصابة.

وشهدت ولاية نيو مكسيكو أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 114 حالة وفاة.