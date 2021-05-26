تغريم 10 مواطنين وإزالة حالتي تعدي على النيل في حملات بإسنا في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة على المحلات التجارية والمقاهي بقرى النجوع، عزبة صالح، الطوايع، والقرية، وذلك لمتابعة الالتزام بقرارات الغلق المبكر، وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر إشغال طريق، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير ٣ محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد ١٠ مواطنين بدون كمامة، وتم التصالح الفوري معهم وتسديد قيمة الغرامة المقررة بناءً على طلبهم.

في سياق مشابه تم شن حملة لإزالة التعديات من على النيل بالمدينة، أسفرت عن إزالة مخالفتين بمساحة ٢٠٠ متر مربع عبارة عن أحواش بالطوب الأبيض متعدية على حرم نهر النيل بناحية نجع أبو حميد بقرية النجوع.

كما تمكنت الحملة من مصادرة مواد بناء لمخالفة عبارة عن شروع في بناء قواعد خرسانية وتم مصادرة المواد حال اكتشافه وذلك بمنطقة جسر السيالة بمدينة إسنا وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.