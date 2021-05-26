أكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أن حركة حماس لا تؤيد التسوية مع إسرائيل، واصفًا ذلك بـ"الأمر الكارثي".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الثلاثاء، أن خروج حماس من وفد السلطة الفلسطينية حال المشاركة في أي مفاوضات لتحقيق السلام أمر قد يعني أن الحركة ستكون مُفسِدة لأي مفاوضات وفق تعبيره، موضحًا أن الأمر يتعلق بمدى غياب أو تمثيل حماس في الحكومة الفلسطينية حال إجراء انتخابات في المرحلة المقبلة.

وأضاف الحكومة الإسرائيلية وهي تحت قيادة بنيامين نتنياهو لن تميل هي الأخرى إلى التسوية، مشيرًا إلى أن طرفي الصراع - في إشارة إلى حماس ومعسكر نتينياهو - يعانيان من مشكلات داخلية وصفها بـ"غير المحسومة".

وأوضح أديب أن اشتعال الأمور من جديد أمرٌ يضر بالأمن المصري والأردني ولذلك تتدخل الدولتان لتأمين حل حقيقي ودائم، لافتًا إلى أن مصر تحاول إيجاد حلول من منطلق وطني قومي وعروبي في ظل ظروف صعبة وأطراف تعاني من مشكلات داخلية وطرف عالمي "الولايات المتحدة" لا يرى الحل إلا إسرائيليًّا من منظور تأمين إسرائيل ودعم الفلسطينيين من باب المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لم يذكر أي شيء عن تسوية أو حل الدولتين أو ضرورة بدء مفاوضات سلام، وذلك خلال مؤتمره الصحفي مع نتنياهو، وهو ما يعطي دلالة عن طبيعة التعاطي الأمريكي مع مجريات الأمور.

