الصين تؤيد عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في فلسطين

أعلنت الصين تأييدها لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جياو، اليوم الأربعاء؛ تعليقًا على عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة طارئة غدًا لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع طرح مشروع قرار للتصويت حول إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال جياو: "إن الصين تؤيد عقد مجلس حقوق الإنسان هذه الجلسة الطارئة"، معربًا عن القلق البالغ إزاء العدد الكبير من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، الناجم عن الصراع الأخير بين إسرائيل وفلسطين.

وأعرب عن إدانته لجميع أعمال العنف ضد المدنيين والهجمات على المنشآت المدنية، لاسيما المستشفيات والمدارس، معربًا عن قلقه إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "ترحب الصين بتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين في الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وتأمل استمرار الطرفين المعنيين في الالتزام بوقف إطلاق النار والعنف، وتؤيد الصين بقوة مطالب العادلة للفلسطينيين وجميع الجهود التي تسهم في تنفيذ حل الدولتين".