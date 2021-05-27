مستشار وزيرة الصحة: 5 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا

رئيس فاكسيرا: بدء إجراء تحليل المادة الخام للقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا

أعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن 5 ملايين مواطن سجّلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، مساء الأربعاء، إن هناك منظومة متكاملة للقاحات لا تقتصر على التسجيل فقط لكنها تدير عملية تلقي اللقاح والمخزون المتوفر، لافتًا إلى أن هناك متابعة طبية لأي شخص تظهر عليه أعراض جانبية بعد الحصول على اللقاح.

وأضاف أن الوزارة عملت على أن تكون هذه المنظومة أسهل ما تكون على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تدشين الموقع الإلكتروني لتتاح أمام الجميع فرصة تسجيل بياناتهم.

وأوضح صلاح أن التوجه للحل الإلكتروني جاء من أجل إدارة عملية حصول المواطنين على اللقاح دون حدوث أي تكدسات.

يُشار إلى وزارة الصحة والسكان قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، وصول أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني بواقع 1400 لتر.

جاء ذلك ضمن الاتفاقية مع الجانب الصيني لتصنيع 40 مليون جرعة في مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، على أن يكون أول إنتاج نهاية يونيو المقبل.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، بدء إجراء تحليل المادة الخام للقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا.

وقالت والي إن هذه الإجراءات تخضع لإجراءات رقابية ويستمر التحليل مدة 20 يومًا، موضحةً أنه سيتم بعد ذلك إجراء عملية التصنيع كمنتج نهائي.

وأفادت بأن المنتج النهائي سيخضع لمرحلة تحليل أخرى، تليها مرحلة التقييم من هيئة الدواء التي تجري مجموعة من الإجراءات لفحص الملفات وإجراء التحاليل والاطلاع على النتائج خلال مرحلة الإنتاج، ثم يتم التسجيل وبدء نزول المستحضر للسوق.