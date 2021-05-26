تفريغ كاميرات المراقبة في العثور على جثة شاب مقطوع رأسه وعضوه الذكري بإمبابة

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تباشر نيابة إمبابة التحقيقات حول العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مقطوع الرأس وعضوه الذكري، بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة تفاصيل الحادث.

وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة؛ لمعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر ملفوف داخل سجادة، مقطوع الرأس وعضوه الذكري.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة إمبابة، يفيد بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.