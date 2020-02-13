يعتبر الموز مصدرا ممتازا؛ للحفاظ على صحة الجسم، حيث تشتهر محتويات هذه الفاكهة بتعزيز صحة القلب وتقليل التعب في الجسم، إلى جانب الحفاظ على ضغط الدم وتقليل الاكتئاب والإمساك وحرقة المعدة والقرحة وتوفير تأثير تبريد للجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يساعد في تحفيز إنتاج الهيموجلوبين ويساعد في علاج فقر الدم.. لكن تناول الموز على معدة فارغة لا يزال محل نقاش.

لذلك نشر موقع "فوود إن دي تي في" مجموعة من المعلومات حول إمكانية تناول الموز على معدة فارغة.

أثبتت العديد من الدراسات أنه على الرغم من أن الموز مليئًا بالبوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، هو ليس خيارًا جيدًا لتناوله على معدة فارغة؛ وذلك بسبب الكمية العالية من السكريات الطبيعية الموجودة في الموز والتي تزيد من الطاقة، حيث يمكن أن تسبب الشعور بالجفاف بعد بضع ساعات، ويسبب أيضا الشعور بالنعاس والإرهاق، بالإضافة إلى أن الموز حمضي بطبيعته وبالتالي يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء إذا تم تناوله على معدة فارغة، وذلك وفقًا للدكتور أنجو سو خبير التغذية الشهير في بنغالورو.

• ماذا تقول الأيورفيدا؟

يجب على المرء تجنب تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة، وذلك لأنه يصعب العثور على الفاكهة الطبيعية، وما تشتريه ينمو صناعياً ولا ينبغي تناوله في الصباح، حيث أن المواد الكيميائية الموجودة في هذه الثمار ضارة بشكل أكبر مما نعتقد.

• إذن هل يجب تناوله في الصباح أم لا؟

لا مانع من تناول موزة في الصباح الباكر ولكن من خلال دمجها مع الأطعمة الأخرى، حيث يجب التخطيط للإفطار بعناية عن طريق خلط ومطابقة المكونات المختلفة لبدء اليوم بطريقة صحية.