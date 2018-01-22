قائد الشرطة الفلبينية يتعهد بالتعاون في التحقيق بشأن قتلى حرب المخدرات

تعهد قائد الشرطة الفلبينية، اليوم الأربعاء، بأن يتيح لوزارة العدل الاطلاع على سجلات القضايا التي يحتمل ان تقع المسؤولية فيها على عاتق رجال الشرطة فيما يتعلق بعمليات إطلاق نار قاتلة في الحرب على المخدرات منذ عام 2016.

وقال قائد الشرطة الوطنية، الجنرال جييرمو إليعازر ، إنه يأمل أن يساعد التعاون مع وزارة العدل في دحض المزاعم بأن الشرطة عرقلت التحقيقات في الحملة ضد المخدرات غير المشروعة.

وذكر جييرمو في مقابلة تلفزيونية: "ما دامت (وزارة العدل تقدم) طلبات لإتاحة (هذه السجلات)، فسوف نزودهم بالمعلومات".

وأضاف: "إنها خطوة جيدة أن يكون هناك هذا التعاون بين (وزارة العدل) و(الشرطة الوطنية) حتى نتمكن من دحض المزاعم بأننا نخفي معلومات".

وقالت وزارة العدل إنه تم السماح لها بالاطلاع على 61 من سجلات القضايا التي حققت فيها خدمات الشؤون الداخلية بالشرطة، والتي وجدت أدلة كافية لتوجيه اتهامات إدارية أو جنائية ضد ضباط الشرطة.

وتم تسجيل مقتل أكثر من 7900 شخص منذ عام 2016 في حرب البلاد على المخدرات.

وذكر قائد الشرطة أن الشؤون الداخلية حققت في جميع العمليات التي أسفرت عن مقتل مشتبه بهم، لكن لم يتم إجراء جميع التحقيقات بنجاح لأن بعض العائلات لم تتعاون.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الحرب ضد المخدرات بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات وعدد مرتفع للقتلى، والذي تقدر المنظمات أنه قد يكون في الواقع ثلاثة أضعاف العدد الرسمي بسبب عمليات القتل غير المسجلة التي وقعت على يد حراس أو قتلة مأجورين.