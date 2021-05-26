رئيس إسرائيل يعرب عن القلق إزاء الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية في الخارج

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أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن قلقه إزاء الهجمات المرتبطة بمعاداة السامية في الخارج.

وأشار ريفلين، خلال استقباله اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الحوادث التي وقعت في الولايات المتحدة، وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه "القوي والواضح".

وقال بلينكن إنه على علم بوقوع حوادث على صلة بمعاداة السامية في الولايات المتحدة، واصفا الهجمات الأخيرة بأنها "مروعة" و "مقززة".

وقال ريفلين إنه "لا يمكن تخيل" ألا يتم وصف حركة حماس حول العالم بأنها "مجرمة حرب"، بحسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن حماس مصنفة منظمة إرهابية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الدول.