أستاذ صدر: الفطر الأسود يعيش بالجيوب الأنفية ويظهر في حالة التعاطي العشوائي للكورتيزون

قال الدكتور محمود عمر، مؤسس مركز سموم قصر العيني وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الفطر الأسود موجود لدى كل البشر، ولكنه لا يمكن أن يؤدي إلى إصابة إكلينيكية إلا في حالة نقص المناعة نتيجة أمراض كالكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الثلاثاء، أن الفطر الأسود يعيش في الجيوب الأنفية ولكنه ضعيف، ولا يظهر إلا في حالة تعاطي الفرد للأدوية بصورة عشوائية كالكورتيزون، أو في حالة عدم انضباط مستوى السكر في الدم.

وأوضح أن أفضل وقاية من الفطر لأسود منع العدوى منه، مضيفًا أنه في حالة تلقي الفرد العدوى من الفطر الأسود من الخارج سواء من إنسان أو حيوان تكون الخطورة أكبر، لأنه سيكون بمثابة جرعة إضافية.

وذكر أن السلالة الهندية من فيروس كورونا عملت على زيادة الحمل من الفيروس ما تسبب في ضعف المناعة وظهور الفطر الأسود، مناشدًا الجميع بالنظافة الشخصية للوقاية من التعرض للأمراض الفطرية بوجه عام والفطر الأسود بصفة خاصة.

