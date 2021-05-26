زيمبابوي تستعيد 80 امتيازا لإنتاج الذهب والفحم والكروم

قال وزير المناجم الزيمبابوي وينستون شيتاندو إن الحكومة في زيمبابوي استردت 80 امتيازا لمناجم الفحم والذهب والكروم من الشركات المخصصة لها في إطار سياسة "استخدمها أو ستفقدها" التي تتبناها الحكومة وتقضي بحق الدولة في استعادة أي مناجم لا تقم الشركات الحاصلة على امتيازها بتشغيلها واستغلال مواردها، بحسب صحيفة هيرالد الحكومية الزيمبابوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن الوزير إن الشركات الحاصلة على عقود امتياز هذه المناجم تعلق العمل فيها بغرض المضاربة على حساب مصلحة البلاد، مضيفا أنه سيتم إعادة تخصيص هذه العقود لمستثمرين آخرين مستعدين لتحويل هذه المناجم إلى أصول منتجة.

يذكر أن زيمبابوي تعتمد بشكل أساسي على صادراتها من البلاتين والذهب والكروم والحاصلات الزراعية للحصول على أغلب إيراداتها من النقد الأجنبي.