صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1431 مواطنا بقرية الجهاد

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الجهاد بمركز العدوة، خلال يومي 24 و25 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1431 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات.

وأسفرت الحملة عن إجراء 244 حالة جراحة، و349 حالة أطفال، و227 باطنة، و80 قلب، و80 نساء، و68 تنظيم أسرة، و101 أسنان، و144 حالة أنف وأذن و138 جلدية، إلى جانب أنه تم عمل 102 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، وعمل 14 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ81 مترددًا.

وتم خلع أسنان لـ12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ89 مترددًا، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.