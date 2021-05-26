الولايات المتحدة تخفض تصنيف السلامة الجوية للمكسيك

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية (إف إيه إيه) الثلاثاء إن الولايات المتحدة بصدد خفض تصنيف السلامة الجوية للمكسيك.

ويعني التصنيف الجديد ، الذي تتراجع فيه المكسيك من الفئة 1 إلى الفئة 2، أن شركات الطيران المكسيكية يمكن أن تستمر في تقديم خدماتها القائمة إلى الولايات المتحدة، ولكن مع منعها من بدء أي خدمات أو مسارات جديدة.

ويعني تصنيف الفئة 2 أن قوانين أو لوائح بلد ما غير قادرة على الإشراف على شركات الطيران التابعة له بما يتماشى مع الحد الأدنى من المعايير الدولية أو أن هيئة الطيران المدني به تفتقر إلى خبرتها التقنية أو الموظفين المدربين أو حفظ السجلات أو إجراءات التفتيش أو حل المسائل المتعلقة بالسلامة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن هيئة الطيران المدني المكسيكية لا تلبي الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في عدة مجالات خلال تقييم بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها ستزيد من تدقيقها في رحلات الطيران المكسيكية إلى الولايات المتحدة وأنها ملتزمة بمساعدة هيئة الطيران المدني المكسيكية على تحسين نظام الرقابة لديها للوفاء بمعايير الإيكاو واستعادة تصنيف الفئة 1 .