وزير التربية والتعليم: تطبيق قانون الغش خلال امتحانات الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة ستطبق قانون الغش خلال الامتحانات الرسمية للثانوية العامة.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته كانت في الامتحان التجريبي أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه قد أهدر الفرصة وهو الخاسر الحقيقي".

وأوضح أن الأمر سيختلف تماما بالنسبة للامتحان الرسمي حيث سيتم تطبيق قانون الغش من خلال غرفة عمليات مجهزة، لافتا إلى أن الطالب الذي سيحاول الغش عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله.

وحول كتابة خطوات الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم خلال امتحانات الثانوية العامة، قال الوزير إنه تقرر تسليم ورقة بيضاء مؤمنة أثناء الامتحانات الإلكترونية التي تحتوي أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها وذلك تيسيرا على الطلاب، على أن يتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحا بالدخول بأوراق من الخارج.