بوتين: الاقتصاد الروسي ينتعش مع تجاوزنا تبعات جائحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني في طريقه إلى الانتعاش، مع تجاوز روسيا التدريجي الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين، في كلمة ألقاهها من مدينة سوتشي الروسية في افتتاح اجتماع عبر الفيديو حول القضايا الاقتصادية، إن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في روسيا تشير إلى أن الوضع في هذا المجال يتحسن تدريجيا.

وأضاف بوتين، حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم)، أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا خلال الربع الأول من العام الجاري أدنى بنسبة 1% فقط من مستواه في الفترة المماثلة من السنة الماضية، حينما كان الاقتصاد الوطني والعالمي يعمل بشكل مستقر دون أن يخضع لقيود عديدة تم فرضها بسبب الجائحة.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية كثيرة في روسيا لم تبلغ بعد مستوياتها السابقة، غير أن ثمة اتجاهات إيجابية واضحة، ومنها زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.