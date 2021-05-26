أردوغان يدعم وزير داخليته وسط اتهامات من زعيم مافيا هارب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لوزير داخليته، بعد اتهامات خطيرة أثارها زعيم مافيا هارب.

وقال أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، :"في حربه ضد التنظيمات الإرهابية والإجرامية، دعمنا وزير داخليتنا، وندعمه الآن وسنظل ندعمه في المستقبل".

وتعرض وزير الداخلية سليمان صويلو لضغوط في الفترة الماضية بسبب مقاطع فيديو نشرها زعيم المافيا القومي المتطرف الهارب سادات بكر.

ونشر بكر، الذي سبق أن هدد بقتل أكاديميين يطالبون بإنهاء الصراع الكردي المستمر منذ عقود، خلال الفترة الماضية سلسلة من مقاطع الفيديو حول "الدولة العميقة" في تركيا، تضمنت مزاعم خطيرة ضد الحزب الحاكم، وكذلك تضمنت اتهامات لصويلو بأنه على صلة بالجريمة المنظمة.

ومن بين هذه الاتهامات، زعم بكر أن صويلو أبلغه بتحقيق وشيك ضده قبل أن يفر من تركيا.

وفي مقطع فيديو آخر، زعم بكر أن نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متورط في تهريب دولي للمخدرات.

ونفى كل من صويلو ويلديريم صحة هذه الاتهامات.

وأقام صويلو الأسبوع الماضي دعوى جنائية ضد بكر يتهمه فيها بالتشهير والقذف، ويُعتقد أن بكر يعيش في دبي.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو السابع، الذي نشره بكر الأحد الماضي، نحو 14 مليون مرة حتى الآن.