طارق شوقي: نجحنا في أداء امتحانات للطلاب على مدار عام ونصف رغم جائحة كورونا

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نجاح الوزارة في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من جائحة كورونا.

وقال طارق شوقي، في اتصال هاتفي مع برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة (إم بي سي مصر): "إن الهدف الذي تم عمل الامتحانات من أجله تحقق بنسبة عالية جدا رغم صعوبة كورونا وصعوبة هذه الامتحانات، مضيفا أن الامتحان الأول كان يهدف إلى قياس كفاءة الشبكات وعلى أساسه يتم أخذ قرارات مناسبة".

وأضاف أنه تم التأكد من كفاءة الكوادر في جميع مدارس مصر ومعالجة أي عوائق تم التعرض لها أهمها موضوع الكهرباء والسيرفر.. وكذلك تم التنسيق مع وزارة الاتصالات في موضوع السحابة الإلكترونية وفي الشرائح ومع الشركة المصرية للاتصالات، موجها الشكر لهم جميعا على حسن التنسيق والدعم.

وأشار إلى أنه في الامتحان الثاني تم التركيز على كوادر المدارس وتحديد عدد اللجان الرئيسية المجهزة والمؤمنة التي سيتم إقامة الامتحان بها، مؤكدا أن الامتحان النهائي لن يستخدم السحابة الإلكترونية ولا الشرائح لأسباب تأمينية وفنية في نفس الوقت، ولكن سيتم الاعتماد على هذه اللجان لإزالة قلق الأهالي وتجنب وقوع السيستم.

وطمأن وزير التعليم الأهالي بأن الوزارة تضع في اعتبارها جميع السيناريوهات التي تخص الامتحانات.

وعن صعوبة امتحان الفيزياء وقصر وقت أداء الامتحانات، قال شوقي "إن الامتحان التجريبي ليس له درجات ولا وزن وغير متعلق بالامتحان النهائي، ليس بمواصفاته أيضا، ففي الامتحان النهائي سيكون لكل سؤال وقته (حسب درجة صعوبته)، مع مراعاة تناسب وقت الامتحان التام مع الأسئلة، فالامتحان التجريبي هو نموذج استرشادي.

وحول وجود تغييرات خلال جولة الامتحانات التجريبية الأخيرة في يونيو، أوضح الوزير أن الهدف من الجولة الأخيرة تعريف كل طالب بموقع لجنته وتسلم أرقام الجلوس، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تجربة طرق إضافية في التصحيح والإعلان عن تفاصيلها في منتصف الأسبوع المقبل.

وبسؤاله عن وجود تغيير في طريقة الامتحان بين المدارس الدولية والحكومية، قال الوزير "نحن أعلنا بوضوح أن لجميع السنوات في جميع المدارس الدولية أو الحكومية أو الخاصة، امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع أو مواد الهوية ستكون امتحانات في المنزل ولن ينزل الطلاب من أجل تأديتها".