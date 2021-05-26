مافريكس يتفوق على كليبرز مجددا

تفوق دالاس مافريكس مرة أخرى على لوس أنجليس كليبرز، بفضل تألق لوكا دونتشيتش، وفاز 127-121 في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الثلاثاء.

وتقدم مافريكس 2-0 في سلسلة القسم الغربي، التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل دونتشيتش 39 نقطة، ومرر سبع كرات حاسمة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، ليجتاز اللاعب العملاق حاجز 30 نقطة للمباراة الثانية على التوالي، ويضع مافريكس في موقف قوي، قبل استكمال السلسلة وخوض المباراتين الثالثة والرابعة في دالاس، يومي الجمعة والأحد.

ولم يكن دونتشيتش المتألق فقط في مافريكس، بل سجل تيم هارداواي 28 نقطة، وكريستابس بورزينجيس 20 نقطة، وماكسي كليبر 13 نقطة.

وظهر كواي ليونارد، لاعب كليبرز، بشكل رائع وسجل 41 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتجنب الخسارة الثانية على التوالي.

وأضاف بول جورج 28 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة.