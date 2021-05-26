مقتل ثلاثة على الأقل بعد انهيار منجم ذهب غير قانوني في غانا

لقي ما لا يقل عن ثلاثة من عمال المناجم، بينهم فتاة، حتفهم بعد انهيار منجم ذهب غير قانوني في غانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه يشتبه في دفن نحو 40 عاملا آخرين تحت الأنقاض في المنجم في بلدة بريمان جنوب غرب البلاد، مضيفا أن جهود الإنقاذ جارية.

ويعد التعدين غير القانوني مشكلة كبيرة في غانا وكذلك العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، وتقع حوادث خطيرة بشكل شائع في المناجم غير المؤمنة بشكل جيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التعدين غير القانوني مسؤول عن الأضرار البيئية وعدد من المشاكل الاجتماعية في المنطقة، بما في ذلك عمالة الأطفال.