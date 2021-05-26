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الرئيس التركي يهدد سياسية معارضة بارزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 7:08 م

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء سياسية معارضة بارزة.

وقال أردوغان في أنقرة اليوم الأربعاء إنه "تم تلقين زعيمة حزب (الخير) ميرال أكسينير درسا لطيفا للغاية" الأسبوع الماضي في مسقط رأسه ريزا.

وقال إن أكسينير، الذي أطلق عليها بسخرية اسم "العروس"، يمكن أن تكون سعيدة لأنها أفلتت من عقاب شديد. وهدد أردوغان بقوله: "هذه فقط البداية. انتظري وشاهدي ماذا سيحدث. انتظري وترقبي".

كان الرئيس أردوغان يشير إلى حادثة وقعت في بلدة ريزا المطلة على البحر الأسود، حيث تنحدر عائلة أردوغان. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان هناك شجار بين أنصار أكسينير وأردوغان. ولم يتضح ما الذي أدى بالضبط إلى هذا الشجار.

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