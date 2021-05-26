رئيس البعثة الأممية في الصومال يحذر من خطورة حركة الشباب وتردي الأوضاع الإنسانية

حذر جيمس سوان ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال "أونسوم" من خطورة حركة الشباب، والتي تشكل تهديدا للأمن في الصومال، وتظهر قدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات معقدة على مجموعة من الأهداف في جميع أنحاء البلاد.

وقال جيمس سوان، في إحاطته أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو: "لقد أظهرت حركة الشباب مبادرة ومرونة على حد سواء في الأشهر الماضية، ولذلك تظل عمليات قوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي حاسمة في الحفاظ على الضغط على هذه المجموعة".

كما حذر من "وضع إنساني مريع"، حيث يحتاج 5.9 مليون صومالي أو أكثر من ثلث السكان إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، لافتا إلى تعرض الصومال للتحديات المناخية، حيث أدت الصدمات المناخية غير المنتظمة إلى زيادة النزوح وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن الصومال تمكن حتي الآن من تقديم 42% من الجرعات التي تلقاها من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مارس الماضي من مرفق "كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات، مشددا على أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي دعم احتياجات الصومال لتحقيق تغطية التطعيم المثلى.

ومن جهته، حذر السفير فرانسيسكو كايتانو خوسيه ماديرا الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في إحاطته أمام مجلس الأمن، من تهديد حركة الشباب، مشيراً إلى أهمية دعم قوات الأمن الصومالية.

يُذكر أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية كانت قد استؤنفت في أعقاب التدهور في أبريل الماضي، واعتماد مجلس النواب في البرلمان الاتحادي الصومالي لـ"قانون خاص بالانتخابات الفيدرالية" يقضي بالتخلي عن اتفاق 17 سبتمبر الانتخابي، والعودة إلى نموذج صوت واحد لشخص واحد، وتمديد ولايات أصحاب المناصب الحاليين لمدة تصل إلى عامين آخرين.

وأبلغ رئيس البعثة الأممية في الصومال مجلس الأمن أنه وبعد ضغط شديد قام مجلس الشعب في الأول من مايو الجاري بإلغاء القانون الخاص بالانتخابات الفيدرالية، بناء على طلب الرئيس، الذي فوّض رئيس الوزراء لقيادة مشاركة الحكومة الاتحادية في العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والمفاوضات مع الولايات الفيدرالية الأعضاء.