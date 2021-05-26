باكستان: 2724 حالة إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 20 ألفا و465 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 2724 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 908 آلاف و576 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان 12 مليونا و943 ألفا و620 اختبارا للكشف عن الفيروس و59 ألفا و76 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 827 ألفا و843 مريضا في البلاد، فيما لا يزال أربعة آلاف و242 في حالة حرجة.